مدرب مانشستر يونايتد عن جرينود: لم يسبق أن شاهدت لاعبا صغيرا يملك هذه القوة والدقة

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:57 ص
جونار اولي سولشاير
جونار اولي سولشاير
وكالات
أشاد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار بنجم الشياطين الحمر، ميسون جرينوود بعد أن سجل ثنائية في شباك بورنموث أمس السبت في فوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

قال سولشار للصحافيين: "لم يسبق أن شاهدت لاعباً صغيراً يملك هذه القوة والدقة في التسديدات أمام المرمى"، لكن المدرب النرويجي أكد أنه لا يزال من المبكر جداً توقع إن كان بوسع غرينوود السير على خطى لاعبين كبار سابقين في النادي مثل وين روني، وكريستيانو رونالدو.

وأضاف: "شاهدت روني في العمر ذاته، وميسون صاحب لمسة حاسمة استثنائية في تسجيل الأهداف، يعرف تماماً ما يفعله بالكرة عندما يكون داخل الملعب".

وتابع: "إذا سدد فإنه سيسجل، تحسن مستواه العام بالفعل، لا أريده مقارنته مع روني أو رونالدو وهذا غير عادل، وهو سيطلق مسيرته الشخصية وسيفعل ذلك بطريقته".

واختتم: "متأكد إذا واصل ميسون العمل بشكل سليم، واتخاذ القرارات الصحيحة فإنه سيملك مسيرة رائعة، هذا موسم ميسون الأول لكننا دائماً ما كنا ندرك أننا نملك صبياً استثنائياً".

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مانشستر يونايتد سولشاير رياضة جرينوود

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