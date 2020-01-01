"التجاري الدولي" يقترض 100 مليون دولار من مؤسسة "سي دي سي"

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:43 ص
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية ايلوم عن قيام البنك التجاري الدولي ،  بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار أمريكي  مدته تصل الي 10 سنوات من مؤسسة سي دي سي وسيتم إدراجها ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وأوضح البنك في بيان لبوصة المصرية اليوم أنه مدة القرض تأني تماشياً مع خطط الإدارة التنفيذية لتعزيز قاعدة رأسمال البنك استعداداً للتعافي الاقتصادي المتوقع.

وأضاف البنك، أن القرض يعد إضافة إلى قرضين مساندين ضمن الشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كان تم الحصول عليهما في نوفمبر 2017 من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.

وسجل البنك خلال الربع الأول من 2020، أرباحاً مجمعة بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 2.64 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع  صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من 2020  إلى 6.19 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 4.93 مليار جنيه في الربع المقارن من 2019.

 حقق البنك أرباحاً  مستقلة بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 2.64 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

يشار إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال 2019 إلى 21.57 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 18.14 مليار جنيه في العام الماضي.

وارتفع سهم البنك خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.4% ليصل سعره الي 65.2 جنيه.

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