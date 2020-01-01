أطباء مستشفي أبو خليفة بالإسماعلية يؤدون صلاة الجنازة علي الفنانة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



حرص عدد من الأطباء والعاملين بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة الواقعة في محافظة الإسماعيلية، بأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عمر ناهز 82 عامًا بعد معاناة مع المرض.

الفنانة رجاء الجداوي ولدت في محافظة الإسماعيلية يوم 6 سبتمبر 1938، ، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وتزوجت الفنانة رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذي توفي يوم 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل بالمجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، ولديها حفيدة وحيدة تُدعى روضة.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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