نهال عنبر ونور اللبنانية وإنچي علي ينعون وفاة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.


وحرص عدد كبير من نجوم علي توديع النجمة الراحلة بكلمات مؤثرة منهم نهال عنبر وكتبت: "وداعا الأستاذة العظيمة الكبيرة المحترمة ذات القلب الطيب والحنين، في الجنة ونعيمها إن شاء الله يارب اجعل مرضها في ميزان حساناتها وثبتها عند السؤال، واغفر لها وارحمها برحمتك الواسعة نسألكم الدعاء والفاتحة".


كما نعت الفنانة نور اللبنانية قائله: "مع السلامة يا حبيبتي افتقدنا رمز مهم من رموز الرقي واللطف والجمال والأناقة، ربنا يصبرنا علي فراقك، الله يرحمك".


وأضافت إنچي علي: "الست دي مفيش حد قربلها أو هي عرفته من بعيد أو من قريب إلا وتركت بصمة في حياته ومواقف وجمل كتيرة لا تنسي ، أنا مش قادرة أستوعب إنك فارقتينا ومشيتي يا مدام رجاء ، عزائي للوطن العربي والشعب المصري وأسرتها الغالية ، ربنا يصبرنا جميعا علي فراقك يا أغلي إنسانة ، لكل اللي يعرفك البقاء لله والدوام لله ، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل" لعبة النسيان" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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