العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 05/يوليه/2020 - 11:44 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة" منذ حوالي 9 ساعات "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة منذ ساعتين و 52 دقيقة سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو) منذ حوالي 17 ساعة رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا منذ ساعتين و 42 دقيقة عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا" منذ حوالي 6 ساعات "الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة) منذ ساعة و نصف طاهر يضحي من أجل الأهلي منذ ساعتين و 9 دقيقة تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت منذ يومين عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية منذ أقل من ساعتين نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي منذ حوالي 4 ساعات بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك منذ حوالي 3 ساعات تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا منذ ساعتين و 38 دقيقة «اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع منذ حوالي 13 ساعة كورتوا يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد منذ 40 دقيقة عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ حوالي 4 ساعات