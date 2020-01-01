تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا


في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعة و نصف

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ أقل من ساعتين

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 13 ساعة

كورتوا يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

09:29 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»