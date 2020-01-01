عمرو أديب عن رحيل رجاء الجداوي: ست الناس ذهبت وأخدت معها كل المعاني الجميلة

نعى الإعلامي عمرو أديب، رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، من خلال نشر تغرتدين، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب عمرو، خلال التغريدة الأولى:"لم تكن سيده عاديه قدره غريبه على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائى واحتواء مستمر كانت ام الجميع وكانت من ارقى الشخصيات التى عرفتها فى حياتى وكل مكان كانت تشاركنى فيه كان يحل التوفيق لن تعود رجاء الجداوي للحياه ذهبت واخدت معها كل المعانى الجميله الله يرحمك ويصبرنى على فراقك".

وكتب في التغريدة الثانية:"١٥ سنه شغل معاكى يا ست الناس انا فعلا مكنتش عارف انه حييجى اليوم ده الله يرحمك ويصبرنى ويصبر اهلك وحبايبك فى كل مكان".