كندا علوش وأحلام وخالد النبوي ينعون رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
رحلت الفنانة رجاء الجداوي، عن عالمنا منذ قليل، وذلك بعد صراع طويل مع المرض آثر إصابتها بفيروس كورونا.

وحرصت الفنانة كندا علوش، على توديع الراحلة بكلمات مؤثرة وعلقت عبر حسابها بموقع تدوين التغريدات تويتر قائله: "‏حبيبتي وحبيبة الكل كنا بندعي وبنصلي كل يوم تقوميلنا بالسلامة لكن قدر الله وماشاء فعل".

وأضافت: فراقك مؤلم والي مؤلم أكتر انك شخصية مش حتتكرر طيبتك وخفة دمك محبتك الكبيرة للناس وحبك للحياة والجمال وتمسكك الدائم بالسعادة الله يرحمك ياحبيبتي ويصبر قلب أميرة وكل وأهلك وحبايبك.

فيما حرص الفنان خالد النبوي على توديع الفنانة الراحلة مغردًا: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في ذمة الله.. اللهم ارحمها وألهم أهله الصبر.. آمين".

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر قائله: "‏الله اغفر لها وارحمها يارب في ذمه الله ربي إنا نحبها فيك ف ارحمها".


وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.


وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الراحلة وتوديعها بكلمات من القلب معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلها.

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