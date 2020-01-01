جرحى جراء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوب كاليفورنيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:38 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أصيب 12 شخصًا، بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة غرينفيل جنوب ولاية كاليفورنيا، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام، بإطلاق نار في مركز تجاري في ألاباما الأمريكية، ما أسفر عن 4 جرحى.

 

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

 

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

 

والأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة الأميركية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، خلال إطلاق نار بمدينة منيابوليس، شرقي الولايات المتحدة، في حادث يعيد الجدل حول العنف الناجم عن حرية اقتناء الأسلحة وحملها بالبلاد.

 

وورد في تغريدة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية، أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

 

وأظهرت صور نشرت على فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة.

 

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