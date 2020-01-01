إستقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة "طلعت مصطفى " من منصبه .. تعرف علي الأسباب

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:16 ص
مجموعة طلعت مصطفي القابضة
مجموعة طلعت مصطفي القابضة
نيفين سمير
قررت مجموعة طلعت مصطفي القابضة قبول إستقالة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للشركة ظت والذي يشغله منذ فبراير الماضي.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن عمر القاضي ق طالب باللإتقالة نظراً لوجود بعض الظروف الشخصية والعائلية الطارئة والتي تستلزم التفرغ لها.

وقبل انضمامه إلى "طلعت مصطفى"، شغل القاضي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.

و حققت مجموعة طلعت مصطفي أرباحاً بلغت 375.33 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 361.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع مراعاة الحقوق غير المسيطرة.

وخلال الربع الأول من 2020، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 36.08 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 31.53 مليون جنيه في الربع الأول من 2019.

وحققت الشركة خلال 2019، أرباحاً بلغت 1.94 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبرالماضي، مقابل أرباح بلغت 1.77 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 11.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.9 مليار جنيه في 2018.

وشملت إيرادات الشركة خلال 2019، 8.15 مليار جنيه للنشاط العقاري، و1.6 مليار جنيه للنشاط الفندقي، و1.99 مليار للأنشطة الخدمية.


وارتفع سهم الشركة بنسبة 2% خلال تعاملات اليوم ليصل الي 5.9 جنيه.

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