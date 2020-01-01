بكلمات مؤثرة.. نجوم الوسط الفني ينعون وفاة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إثر مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

وعبر الكثير من نجوم الوسط الفني، عن حزنهم الشديد لرحيلها من خلال كلمات مؤثرة ونشر صور لها عبر صفحاتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منهم الفنانة محمد فؤاد وعلق: "إن لله وإن إليه راجعون ،،خالص تعازينا في وفاة الفنانة القديرة والأم الغالية علي قلوبنا جميعاً ، الأستاذة رجاء الجداوي رحمها الله واسكنها فسيح جناته".

ماجد المصري: "إن لله وإن إليه راجعون، وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، برجاء الدعاء وقراية الفاتحة".

چومانا مراد عبرت عن خزنها بتلك الكلمات المؤثرة قائله: "إن لله وإن إليه راجعون ، ربنا يرحمك يا حبيبتي ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويدخلك فسيح جناته ويصبر أهلك وكل حبايبك".

والجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي، مسلسل" لعبة النسيان" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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