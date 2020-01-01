مايا مرسي للمصريين: "عايزين نربي رجالة يحترموا المرأة"

شددت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية أن يحرص المجتمع على تربية الفتيات على التحدث، وعدم الخوف، معقبة: "المفروض نتكلم مع بناتنا بطريقة مختلفة".





وأشارت "مايا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن طريقة التربية السليمة تبدأ للطفل من قبل التحاقه بالمدرسة، مضيفة: "عايزين نربي رجالة، تتحمل المسئولية، ويحترموا المرأة".





وأضافت أن السوشيال ميديا أصبحت طرف جديد تساهم في تربية الأجيال الجديدة، محذرة الفتيات من نشر معلوماتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتعرض الكثير من الفتيات للابتزار على الإنترنت، مطالبة أي أسرة يتعرض أبنائها للابتزاز بأي شكل أن يلجأوا للمسئولين قبل أن تكبر المشكلة.





وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.





وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.



