مايا مرسي للمصريين: "عايزين نربي رجالة يحترموا المرأة"

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شددت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية أن يحرص المجتمع على تربية الفتيات على التحدث، وعدم الخوف، معقبة: "المفروض نتكلم مع بناتنا بطريقة مختلفة".

وأشارت "مايا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن طريقة التربية السليمة تبدأ للطفل من قبل التحاقه بالمدرسة، مضيفة: "عايزين نربي رجالة، تتحمل المسئولية، ويحترموا المرأة".

وأضافت أن السوشيال ميديا أصبحت طرف جديد تساهم في تربية الأجيال الجديدة، محذرة الفتيات من نشر معلوماتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتعرض الكثير من الفتيات للابتزار على الإنترنت، مطالبة أي أسرة يتعرض أبنائها للابتزاز بأي شكل أن يلجأوا للمسئولين قبل أن تكبر المشكلة.

وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بى وبشقيقتى، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بى، وطاردنى وهددنى مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددنى بإخبار والداى إننى أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدى كى أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددنى إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أننى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايا مرسي ظاهرة التحرش طالب الجامعة الامريكية بوابة الفجر القومي للمرأة الفجر

أخبار تهمك

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يومين

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

كورتوا يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

منذ 18 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 8 ساعات

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة: تلقينا 10 شكاوى من فتيات بشأن الشاب المتحرش

شاهد.. "أديب" عن "الشاب المتحرش": "زي لاعب الكرة اللي أنتم عارفينه"

القومي للمرأة يوجه مناشدة عاجلة للفتيات بشأن واقعة الشاب المتحرش

أول من نشرت في واقعة "شاب الجامعة الأمريكية" تكشف مفاجأة

"القومي للمرأة" يحذر الفتيات من الوقوع فريسة للابتزار على الإنترنت

حقوق المرأة عن التحرش: الفضفضة على الإنترنت لا تسفر عن إجراء قانوني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

09:29 ص

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»