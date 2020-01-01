سيرين عبد النور وكارمن لبس ووسام حنا ينعون الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
رحلت الفنانة رجاء الجداوي، عن عالمنا منذ قليل وذلك بعد صراع طويل مع المرض آثر إصابتها بفيروس كورونا.


وحرصت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، على توديع الراحلة بكلمات مؤثرة وقالت: "وداعاً يا رمز الأناقة المصرية رجاء الجداوي اسم ما رح ينساه التاريخ".


وأضافت: "فوق فنّها العظيم كانت ستّ رائعة ومتواضعة... الله يرحمها ويلعن الكورونا ويجي يوم ننسى وجود هالمرض".


كما نعى الراحلة الفنان اللبناني وسام، حنا وعلق بتغريدة مؤثرة وقال: "صباح لا رجاء فيه".


وأما عن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فقالت:‏ "وداعاً أيتها الجميلة والأنيقة وصاحبة الروح المرحة والقلب الكبير..
ستبقى بصمتك معلّمة فينا وفي المسرح والسينما!".


وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.


وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الراحلة وتوديعها بكلمات من القلب معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلها.

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