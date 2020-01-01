سر جلسة سيد عبد الحفيظ مع نجم الأهلي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:24 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة منفردة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز ومواجهة المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.

واشتمل المران على جزء بدني والتركيز بشكل اكبر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية وحرص سيزا على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران.

وفي سياق أخر أدى محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر تدريبات إضافية في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وشارك الشناوي في المران الجماعي وتدريبات الحراس، وعقب نهاية المران الذي استمر ساعة ونصف خاض الشناوي تدريبات إضافية وقام بالجري حول الملعب.

وكان رباعي حراسة المرمى الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، قد خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس اشتملت على التصويب والكرات العر



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