إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة، إن اندونيسيا سجلت 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاحد، في أعلى حصيلة يومية ليرتفع العدد الى 3117، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وأضاف ان الاصابات ارتفعت بمقدار 1607 اصابة ليكون الاجمالى 63749 حالة.

وعلي صعيد آخر، أبلغت روسيا، الأحد، عن 6736 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد على الصعيد الوطني إلى 681251.

وقالت السلطات إن 134 شخصا لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 10،161.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي عالميا، حيث ارتفع العدد الإجمالي بمقدار 212326 خلال 24 ساعة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وكانت أكبر الزيادات من الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لتقرير يومي تصدره المنظمة. فقد سجل الرقم القياسي السابق لمنظمة الصحة العالمية للحالات الجديدة 189.077 يوم 28 يونيو. وظلت الوفيات ثابتة عند حوالي 5000 في اليوم.

تجاوزت حالات الإصابة بفيروسات كورونا عالميا 11 مليون حالة يوم الجمعة، وفقا لإحصاءات رويترز، في علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2،839،436 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 129،676 حالة وفاة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

يوم السبت، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 45283 اصابة جديدة و242 حالة وفاة جديدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

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