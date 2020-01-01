البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم "الدولية للصناعات الدوائية"

ورتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مع وجود أنباء عن إنهاء معظم الإجراءات الاحترازية و الفتح الحذر لقطاعات الاقتصاد و السياحة الخارجية و الأنشطة التجارية ، والذي إنعكس على سوق المال و الشركات المقيدةمع توقعات بنتائج أعمال افضل الشركات عن الربع الثالث مع بداية تعافى الاقتصاد و تقويض انتشار فيروس كورونا بتفعيل الأدوية الجديدة التى أقرت من منظمة الصحة العالمية .





وربح راس المال السوقي في أول نصف ساعة من التداولات حوالي 8 مليار جنيه ليصل الي 597.9 مليار جنيه









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 1770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12666 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4153 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 1477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة.