البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم "الدولية للصناعات الدوائية"

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت ادارة البورصة المصرية تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية ، الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو خلال جلسة تداول اليوم.


ورتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  مع وجود أنباء عن إنهاء معظم الإجراءات الاحترازية و الفتح الحذر لقطاعات الاقتصاد و السياحة الخارجية و الأنشطة التجارية ، والذي إنعكس على سوق المال و الشركات المقيدةمع توقعات  بنتائج أعمال افضل الشركات عن الربع الثالث مع بداية تعافى الاقتصاد و تقويض انتشار فيروس كورونا بتفعيل الأدوية الجديدة التى أقرت من منظمة الصحة العالمية .

وربح راس المال السوقي في أول نصف ساعة من التداولات حوالي 8 مليار جنيه ليصل الي 597.9 مليار جنيه


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 1770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12666 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4153 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 1477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى  الأوزان" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة.

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