حارس الأهلي: هذا ما نحتاجه قبل استئناف الدوري الممتاز

أبدى علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالعودة للتدريب من جديد على استاد التتش بعد فترة التوقف الطويلة؛ بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.





وقال لطفي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الأمر كان صعبًا للغاية، فقد ابتعدنا عن المباريات والتدريبات في التتش لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا جميعًا اجتهدنا كثيرًا من خلال التدريبات اليومية المنزلية التي كنا نخوضها خلال فترة الحظر.





وأوضح حارس مرمى الأهلي أن الأمور كانت تسير بشكل أكثر من رائع بفضل التنسيق مع الجهاز الفني في الحصول على الوحدات البدنية التدريبية اليومية، مؤكدًا أن توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية كان يرسل البرامج التدريبية للاعبين يوميا ويتابع معهم الامور بشكل مكثف؛ للاطمئنان على جاهزية الجميع للعودة للتدريبات.





وأشار لطفي إلى أن العودة للمران الجماعي من جديد على التتش له إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلي والإفريقي مؤكدًا أن قرار استئناف الدوري يوم 7 أغسطس أسعد الجميع خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات».





وقال حارس الأهلي: «نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة؛ للاستعداد بشكل جيد للمنافسات المحلية والافريقية، خاصة أن التدريب وحده لا يكفي لتجهيزنا، ومن ثم أتمنى أن نخوض مباريات ودية في هذه الفترة لاستعادة «الفورمة» فنيًا وبدنيًا».





وأضاف: «الفترة الحالية صعبة جدًا؛ لأنها تحتاج إلى الالتزام في كل شيء؛ سواء التدريبات أو النظام الغذائي أو التركيز في تعليمات الجهاز الفني أو النوم المبكر؛ للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفني في محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التي استمرت اكثر من 100 يومًا كاملًا».





وواصل علي لطفي قائلا: «الجميع يقدر جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا؛ للعودة بقوة للمباريات واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري واستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح من اجل استعادة اللقب الافريقي الغالي».





واستكمل: «بالطبع لدينا ارتباط مهم للغاية أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولدينا دوافع كبيرة لتخطي هذه العقبة لقطع تذكرة التأهل إلى النهائي».





وعن قرار خوض جولة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب قال لطفي: «نحن لدينا هدف واحد فقط ، وهو تخطي عقبة الوداد واستكمال المشوار حتي الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلي باستعادة عرش إفريقيا».





واختتم على لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم في الحفاظ على لقب الدوري واستعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا ويعملون بكل جد واجتهاد للحفاظ على لقب الدوري واستعادة اللقب الافريقي ليكونا افضل هدية للجماهير الوفية.











