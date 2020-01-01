"الإسكندرية للأدوية" تنشئ خطوط إنتاج مطهرات جديدة

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:07 ص
رئيس الشركة
رئيس الشركة
كشف الدكتور علاء الدين دراز رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية - عن وضع خطة متكاملة مبنية على دراسات علمية، لإنتاج مجموعات جديدة من المطهرات وفقا لأحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال.

وأعلن عن إنشاء مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصري، في ظل الطلب المتزايد عليها.

وأكد أن الشركة أجرت دراسات سوقية متخصصة في هذا المجال، للوقوف بشكل علمي وحقيقي على احتياجات السوق المصري الحالية والمستقبلية من المطهرات.

وأوضح أن الثقافة العامة للشعب المصري - فيما يتعلق باستخدام المطهرات - اختلفت بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التغيرات والمتطلبات الجديدة.

خطة متكاملة لإنتاج المطهرات
وقال: إن الشركة وضعت خطة متكاملة لإنتاج مجموعات جديدة من المطهرات التي يحتاجها السوق المصري تحتوي على تركيبات مختلفة يتم تصنيعها وفقا لأحدث ما وصل اليه العالم من معايير الجودة المطبقة في أكبر دول العالم الرائدة في مجال صناعات الأدوية والمطهرات.

وأكد أن الإسكندرية للأدوية كانت وستظل تحرص دائما على الاستثمار في مجال البحث العلمي والتقني المتميز، بما ينعكس بشكل مباشر على المجتمع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون مع القطاع الخاص، لإنتاج عدد من المنتجات المبتكرة، وذلك تماشيا مع توجه الدولة الداعم للقطاع الخاص وتعظيم دوره في عمليات التنمية.

نبذة عن الشركة
وتعد "الإسكندرية للأدوية" التابعة للشركة القابضة للأدوية (هولدي فارما) واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها حيث تأسست في عام 1962 وشهدت عمليات تطوير كبيرة كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991.

وهي الآن تمتلك أكثر من 185 منتجًا دوائيا، تغطي معظم المجموعات العلاجية، بما في ذلك أدوية المضادات الحيوية، ومنتجات بنج الاسنان، وقطرات العيون، المسكنات ومضادات الالتهاب، ادوية القلب والأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي وغيرها الكثير.

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