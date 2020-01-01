نقيب المرشدين: وصول 899 سائح إلى مصر.. والعدد يزداد تدريجيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك متابعة دقيقة لحالة السياح القادمين إلى المحافظة، مؤكدا أن مصر أرسلت رسالة للعالم أننا جاهزين لاستقبال أي أفواج سياحية من مختلف دول العالم.

وأشار "أبو طالب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الكرة الآن في ملعب الدول لتوجيه الشركات بإرسال أفواج سياحية إلى مصر، لافتا إلى أن عودة حركة السياحة لمصر بشكل تدريجي دليلا على الثقة في مصر.

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، أنه وصل 899 سائح إلى مصر حتى الآن، لافتا إلى الإقبال على زيارة مصر يزداد تدريجيا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
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