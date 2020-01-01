كواليس اجتماع مدرب الأهلي باللاعبين قبل مران اليوم
الأحد 05/يوليه/2020 - 10:30 ص
علي نبوي
حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
وقام ديفيد سيزا، بالحديث مع اللاعبين، وشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.
وتم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.
اقرأ أيضا.. ثنائي الأهلي يودي جلسة في الجيم
كما أدى الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي اقيم في الثامنة والنصف صباحا.
ويخوض حمدي فتحي ومحمد محمود، المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات قوية في ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
وينهي حمدي فتحي ومحمد محمود برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والرباط الصليبي، على الترتيب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا