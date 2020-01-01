كواليس اجتماع مدرب الأهلي باللاعبين قبل مران اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:30 ص
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
علي نبوي
حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وقام ديفيد سيزا، بالحديث مع اللاعبين، وشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

وتم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

اقرأ أيضا.. ثنائي الأهلي يودي جلسة في الجيم

كما أدى الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي اقيم في الثامنة والنصف صباحا.

ويخوض حمدي فتحي ومحمد محمود، المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات قوية في ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وينهي حمدي فتحي ومحمد محمود برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والرباط الصليبي، على الترتيب.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كواليس رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجتماع

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا

منذ ساعة و 8 دقيقة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ 39 دقيقة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

09:29 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن