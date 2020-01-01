عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

كشف نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن الهيكل الجديد للحكومة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقال الشيخ راشد، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على موقع تويتر: "الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا .. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات ..".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد، عن الهيكل الجديد للحكومة على النحو الآتي:

- إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.

- إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها

- تعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات

- دمج وزارة الطاقة في الإمارات مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية