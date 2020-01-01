عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:30 ص
محمد بن راشد
محمد بن راشد

كشف نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن الهيكل الجديد للحكومة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقال الشيخ راشد، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على موقع تويتر: "الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا .. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات ..".

 

وأعلن الشيخ محمد بن راشد، عن الهيكل الجديد للحكومة على النحو الآتي:

-  إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.

- إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها

- تعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات

- دمج وزارة الطاقة في الإمارات مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد الهيكل الجديد الحكومة الإماراتية الامارات

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يومين

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 11 ساعة

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات تبرز اهتمام بكين بالشرق الأوسط

"بن راشد": الإمارات اختارت صناعة المستقبل

حاكم دبي يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد

الإمارات تحتفل بزفاف أبناء محمد بن راشد اليوم

"احتفالات طوال شهر نوفمبر".. كيف تحتفل الإمارات بيوم العلم؟

عن ولى العهد السعودي.. الشيخ محمد بن راشد: التاريخ يصنعه الشجعان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

09:29 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن