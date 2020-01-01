تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:02 م
دونجا
دونجا
حسام مجدي
اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم خط وسط نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل مسئولو الزمالك في الأيام القليلة الماضية مع دونجا لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق واللاعب أبدى ترحيب كبير بذلك الأمر ولكن طلب انهاء الأمر مع مسئولو بيراميدز.

ويرغب نادي الزمالك منذ فترة في تدعيم مركز الوسط بلاعب مميز بناءا على طلب من كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

واتفق مسئولو الفارس الأبيض مع نبيل دونجا أن يوقع على عقد مدته 4 مواسم قادمة مع الفريق مقابل راتب ضخم يصل إلى 15 مليون جنية سنويا.

وسيحاول مسئولو القلعة البيضاء حسم صفقة دونجا بشكل رسمي مع نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة القادمة.

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