راغب علامة: صناعة الأغنية فى العالم العربى أصبحت بمجهود شخصى من المطرب

أكد أنه سيعيد 5 أغنيات قديمة بتوزيع ريمكس والرياضة أخرت تسجيل الألبوم





يستعد الفنان راغب علامة لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعد هدوء جائحة فيروس كورونا على الوطن العربى الذى عاد إلى الحياة الطبيعية فى أنحائه مؤخرا، وكانت آخر أعمال راغب أغنية «انتو أملنا» للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب من خلالها بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب.





ورغم تأكيد راغب نيته بإصدار أغنية تحمل اسم «ملك الرومانسية»، إلا أنه أرجأ صدورها قليلا ووقع اختياره على أغنية أخرى لتكون باكورة لأعماله الغنائية فى صيف 2020.





ويقول الفنان راغب علامة عن هذا الأمر: «استقررت على أغنية جديدة لطرحها فى الفترة المقبلة وتقول مطلعها «نسيت بعدك معنى الحياة» وهى باللهجة المصرية، وأعلم أن الجمهور كان ينتظر منى طرح ملك الرومانسية وهى من كلمات الشاعر ناصر الجيل وألحان محمد ضياء، وتقول مطلعها «ما بستسلمش أنا غيرهم.. عشان فى الحب أنا كبيرهم.. وياما اتعلموا منى.. عشان كده بيقولوا عليا.. أنا ملك الرومانسية»، إلا أننى غيرت خطة الطرح قليلا وأنا أعد الجمهور بأننى لن أغيب طويلا وستكون الأغنيات جاهزة للطرح تباعا قريب جدا، وأضاف الألبوم يحمل طابعًا جديدًا من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.





وصرح علامة أن الفترة الماضية كان مشغولا بالعديد من الأنشطة الرياضية فى كل أنحاء لبنان، وقام بالجولة مع مجموعة من الشباب على الدراجات استمرت لـ5 ساعات بدأها من بيروت إلى شمال لبنان وتحديدا طرابلس، وبعدها طلعت على منطقة يحشوش فى جبال لبنان لممارسة رياضة الهايكنج أو المشى الجبلى، وبعدها سأنتقل إلى البقاع وأنا كثيرا ما أحب الرياضة الشاقة أو التى تحمل جهدا بدنيا ولربما هذه الأنشطة عطلتنى قليلا عن تسجيل الأغنيات لكننى أتمنى من كل الشباب أن يمارسوا الرياضة بشكل أكبر.





أما عن تفاصيل الأغانى بألبوم علامة المنتظر يقول راغب: «أتعاون مع الملحن الشاب أحمد زعيم فى عدة أغنيات منها «تعاليلى» من كلمات الشاعر محمد عاطف وطابعها «مقسوم»، والثانية «كنا حبايب» وتحمل طابعاً درامياً، ومن كلمات هيثم سليم، وستكون هناك أغنية تحمل موسيقاها طابع التانغو، كما أتعاون مع الملحن محمود خيامى فى أغنيتين الأولى بعنوان «ارتاح»، وهى من توزيع طارق عبد الجابر، ومن كلمات محمد البوغة، وأغنية «يالا»، من توزيع طارق عبد الجابر من كلمات عماد الإبيارى، كما ستكون هناك مفاجأة لجمهورى حيث أحضر لإعادة غناء 5 أغنيات بتوزيع ريمكس جديد والأغنيات التى وقع عليها الاختيار هى: «ياريت فى خبيها، شو السر إلى فيك، خدت بالى، موافق،» بالإضافة إلى أغنية خليجية وهى «ما هو بكيفك».





وأكد علامة أن صناعة الأغنية فى العالم العربى أصبحت مجهودا شخصيا من المطرب، بعدما غابت معظم الشركات الكبرى عن الإنتاج لفترة طويلة طوال السنوات الماضية التى كانت تدعم صناعة الأغنية بشكل أكبر، وفى هذا الصدد يقول هانى عزيز مدير التطوير بشركة أربو بلس: «إنه بعد مفاوضات مع الفنان راغب علامة وإدارة أعماله المتمثلة فى شقيقه السيد خضر علامة توصلنا إلى أن الألبوم الجديد سيكون متاحا فقط بشكل رقمى «ديجتال» وليس سى دى كما أنه يتم التحضير حاليا لخطة تسويقية لطرح الأغنيات بشكل جيد على المنصات الإلكترونية والتطبيقات الموسيقية المتنوعة على أن يتم إصدار الأغنيات بشكل متوال حتى يتسنى للجمهور الاستماع لجميع الأغنيات بشكل مميز».



