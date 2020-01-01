مى عمر مطربة بصوت مستعار فى «لؤلؤ»

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
تستعد الفنانة مى عمر لأولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل يحمل اسم «لؤلؤ»، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض العمل خارج السباق الرمضانى، وبالفعل بدأت شركة سينرجى المنتجة للعمل فى التعاقدات مع فريق العمل استعداداً لانطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى، والمسلسل من تأليف زينب عزيز التى انتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما سبق وقام بالعمل كمساعد مخرج فى العديد من الأعمال، منها البرنس، والأسطورة، وولد الغلابة، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، ووقع الاختيار على كل من النجوم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نرمين الفقى للمشاركة فى العمل.

وعلمنا أن مى عمر تجسد من خلال أحداث المسلسل شخصية مطربة ومن المفترض أن تضم الحلقات عدة أغنيات تواكب سياق الأحداث، وهو ما جعلها تستعين بإحدى المطربات لاستعارة صوتها وحتى الآن لم يقع الاختيار على المطربة التى ستغنى بدلا من مى عمر فى أحداث المسلسل، رغم أن العمل يحمل توقيع محمد عبد السلام مخرجا له إلا أن رحلة البحث عن الصوت الأنسب والاتفاق معها ستكون مهمة المخرج محمد سامى زوج الفنانة مى عمر.

ومن جهة أخرى بدأ المخرج محمد عبد السلام، معاينة أماكن تصوير مسلسل «لؤلؤ» بخلاف الاستعدادات والتحضيرات المبدئية للعمل، بعدما سلمت المؤلفة زينب عزيز الحلقات الأولى من المسلسل، وجار اختيار الأماكن التى سوف يتم التصوير فيها وستكون أغلبها فى لوكيشن داخلى.

وتشارك مى عمر أيضا مع السقا وكرارة فى «نسل الأغراب» المقرر أن ينافس به زوجها المخرج محمد سامى فى الموسم الرمضانى المقبل لعام ٢٠٢١ كمخرج ومؤلف للعمل، الذى من المقرر أن يقوم ببطولته الفنانون أحمد السقا وأمير كرارة.

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