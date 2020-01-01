سلامات نانسى عجرم تضعها فى مأزق

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
انتهت الفنانة نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان «سلامات»، وهى الأغنية التى وضع لها الألحان الملحن المصرى محمد يحيى، رغم إعلان نانسى أنها قاربت على الانتهاء من اختيار أغانى ألبومها الجديد فى الفترة الحالية إلا أنها حتى الآن لم تستقر إذا ما كانت ستطرح الألبوم كاملا أم ستلجأ إلى طرح أغانى الألبوم منفردة لتصدر تباعا على فترات متقاربة خاصة بعد عدم، استقرار الأوضاع فى الوطن العربى على خلفية تفشى جائحة الكورونا.

الجدير بالذكر أنه تردد أقاويل تفيد بأن نانسى انتهت من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، تحت إدارة المخرج سمير سريانى وهو الأمر الذى أزعج مدير أعمال عجرم جيجى لامارا كثيرا وجعله يخرج عن صمته لينفى أن تكون نانسى قد صورت الكليب فى الأيام الماضية، لأنه ببساطة لا يمكن التصوير فى الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا واتباعا للإجراءات الاحترازية منعا لتفشى الوباء، رغم أن مصادرنا أفادت أن نانسى بالفعل ستطرح أغنية سلامات بشكل منفرد كفيديو كليب بنهاية شهر يوليو الجارى وقد تكون نانسى قد صورت الكليب بالفعل لكنها ترفض الإعلان عن ذلك بسبب الإجراءات التى تتخذها الحكومات بمنع التجمعات ولربما تكون نانسى مازالت فى مرحلة التحضير ولم تبدأ فى خطوات تنفيذ الكليب بشكل رسمى. يشار إلى أن نانسى انتهت مؤخرا من جميع التحضيرات المتعلقة بألبومها الجديد، لكنها تنتظر هدوء الأوضاع قليلا كى تكشف عنها، علما بأن الألبوم المنتظر لن يصدر كاملا بل أغانى منفردة الأغنية تلو الأخرى بشكل سنجل حتى تأخذ كل أغنية حقها بالانتشار والنجاح.

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