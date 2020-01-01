الأهلي يركز على الجانب البدني
الأحد 05/يوليه/2020 - 10:18 ص
علي نبوي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتركيز على الجانب البدني، وتدريبات الكرة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الأهلي؛ استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، قامت الأولى بإجراء تدريبات بدنية، بينما خاضت المجموعة الثانية تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.
ويستعد الأهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.