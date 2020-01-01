الأهلي يركز على الجانب البدني

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتركيز على الجانب البدني، وتدريبات الكرة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الأهلي؛ استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، قامت الأولى بإجراء تدريبات بدنية، بينما خاضت المجموعة الثانية تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

ويستعد الأهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.

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