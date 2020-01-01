تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات بـ"الإسكان الاجتماعي"

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح المهندس  خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات دور أرضى بعمارات الإسكان الاجتماعي لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، حيث قام مالكو الوحدات بتحويلها لمحال تجارية بالمخالفة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالكيها.


وأوضح المهندس خالد شاهين أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارات الأحياء والنظافة والتنمية والأمن بالجهاز،  وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، وأسفرت أيضاً عن رفع الإشغالات والتند الحديد والصاج أمام المحال والورش المخالفة بالشارع الفاصل بين المجاورات ٣٠و٣١و٣٣ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء والمجاورات بالمدينة بشكل يومى، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء علي جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات السلطة المختصة ببذل كل جهد ممكن للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.





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