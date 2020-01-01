عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
ناشد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبة واجبة الأداء سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة ، وذلك للإستفادة بالتجاوز عن مقابل التـأخير بالكامل أى بنسبة 100% فى حالة السداد للضريبة قبل صدور" قانون التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» .


وأوضح  أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب ، وذلك في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية ، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الإلتزامات المالية.


 وأكد عبد القادر أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة،
وغيرها .


 وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقاً لهذا القانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد ، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى ، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.


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