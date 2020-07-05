باللون الأحمر.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي بإطلالة تثير إعجاب الجمهور

حرصت الفنانة هنا الزاهد على الظهور باللون الأحمر مع زوجة الفنان كريم فهمي، وأثارت إطلالتهن إعجاب الجمهور.

ونشرت هنا الزاهد صورتها باللون الأحمر مع دانيا زوجة كريم فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتبت في تعليقها عليها: "في حب الأحمر".

وتحرص هنا الزاهد دائما على التواصل مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور ‏والفيديوهات الخاصة بها.‏

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، قبل يومين، صورة مع زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي شهد لقاءهما لتناول طعام السوشي، في إحدى المطاعم الشهيرة.



