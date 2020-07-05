الطالع الفلكى الأحد 5/7/2020..مُدِيرَكْ الطّيِّبْ!

*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى السّادسة و44 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 28 بَؤونَة قبطى ، 5 تَمُّوز رُومى ، 14 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (خَصَم عليّا تلت تيّام) - طب أنا حصلّح المسألة دى بينى وبينك.(سليمان نجيب من فيلم بشرة خير-1952)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الجدى- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الجدى فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى السّرطان ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام السّادسة و 44 دقيقة صباحاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الجدى ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، الشمس/الأنا فى برج السرطان يحكمه القمر برج الرحمة وعاطفة الأمومة فى مواجهة البدر 180 درجة فى برج الجدى يحكمه زحل كوكب الواجبات والمسئوليات والإلتزام بالقوانين والتى تحميك من سقطة الجدى عن قمة جبل نجاحك لذلك إشتهر زحل بالبطء والحذر والطموح ،هذه المواجهة تذكرك بالإلتزام بواجباتك ومسئولياتك وعدم الإنغماس فى العواطف أو الإغراق فى مساعدة غيرك على حساب نفسك ، من وجهة نظرأخرى فهذا البدر يذكرك أن إلتزامك بقوانينك الوظيفية فى عملك لايجب أن يكون فوق الإعتبارات الإنسانية والنظر للنواحى الطارئة والتى لامفر من التعامل معها والتغاضى عن الأغلاط طالما كانت بسيطة وكانت نية المخطئ صافية ، فنحن لسنا ماكينات وهذه الأخطاء ما تميزنا بأننا بشر.





هذا البدر سيتعرّض لخسوف جزئى بسبب وقوعه فى منطقة ظل الأرض ويبدأ فى الخامسة و 23 دقيقة فجراً ويصل ذروته فى السّادسة و 30 دقيقة وينتهى فى السابعة و 52 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، تأثير هذا الخسوف على صفات بدر الجدى (قد) يتمثّل فى عرقلة لترقية وظيفية أو حجب لعلاوة مالية أو تأخير لأوراق مُستندية بسبب أن الجدى يرمز للتسلسل الهرمى الوظيفى ، من وجهة نظر إيجابيّة فوقوع البدر فى مكان غير متوقع فى هذا التوقيت يرمز لإحتمال ظهور غامض للعلن كمعرفة سبب غلط مُزمن فى العمل أو العثور على مُستند أو وظيفة أو مكسب كان قد فُقِدَ الأمل فى العثور عليه.

*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج القوس- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج القوس وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الجَوْزَاء ، ماذا يعنى هذا؟





القمر بدرٌ فى برج القوس ينصحك أن تكون علاقاتك بالآخرين/الجوزاء فى حدود القِيَم الأخلاقيّة الراقية/القوس ،الأخطاء الكلامية والتى تخالف تقاليد المُجتمع أو تطعن فى كرامة الآخرين تُوقعك فى مشاكل فلا ترمى الآخرين بالباطل ، فإن كان لديك كلمة خيرٍ فقلها وإلا ، فاسْكُتْ.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الثور: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.

برج الجوزاء: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج السّرطان: ضع مشاعرك تحت السّيطرة ومُعاملة الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم.





برج الأسد: ليس كل من حولك يتميّزون بالإتزان العقلى وعليك التغاضى عن سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.





برج العذراء : لاتقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج الميزان : قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج العقرب: التعبير عن العواطف بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات، عليك النظر بعين الإعتبارلمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج القوس: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم، الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج الجدى: أحد الأقارب أو الأصدقاء يبدو حسّاساً زيادةً عن اللزوم فحاول أن تكون لطيفاً قدر إمكانك ، من زاد مُزاحه قلّت هيبته وكَثُرَ خطؤه.





برج الدّلو: إدراكك لقيمة أسرتك يُشدّد على ألا تفقد ماتملكه فى فورة غضب، الغضب حماقة فلا ترتكبها بسبب تشويش ذهنى عابر.





برج الحوت: مساعدتك لأحد الزملاء أو ذَوى رَحِمِكْ مالياً وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان.



