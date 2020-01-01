7 عروض لخطف نجم الزمالك

تنهال العروض الأوروبية على المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت تقارير صحفية مغربية أنه يوجد حتى الآن 7 أندية أوروبية تتنافس حاليا على ضم بن شرقي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت التقارير أن الأندية السبعة التي تتنافس لضم أشرف بن شرقي في الصيف هي مونبيليه وستراسبورج ونيس الفرنسية بالاضافه إلى أولمبياكوس اليوناني وستاندرليج البلجيكي وطرابوزن سبور وغازي عنتاب التركيان.





وكان مسئولو القلعة البيضاء قد رفضوا نهائيا فكرة رحيل بن شرقي عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي نظرا لحاجة النادي الشديدة له.





وينتظر الفارس الأبيض عودة أشرف بن شرقي من بلاده عقب فتح خطوط الطيران ليتم التفاوض معه بشأن تجديد عقده مع الفريق ويتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.











