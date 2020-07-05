خلال الأسبوع الأخير.. فلسطين تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تصدرت فلسطين، قائمة دول العالم، خلال الأسبوع الماضي، من حيث نسبة زيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، حسبما أظهرت دراسة جديدة قام بها موقع "corona.ps"، اليوم الأحد.


وأعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 12 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 240%.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 4250 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بحسب آخر البيانات 19 حالة.

 

أغلقت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة، بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن محافظ  بيت لحم كامل حميد، قوله: "الهدف من الإغلاق هو أخذ العينات من مصادر وبؤر الإصابة وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل".

 

وأضاف محافظ  بيت لحم: "عدد المخالطين للمصابين بالمئات وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إغلاق للوصول إلى الناس وإعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك".

 

وكانت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس الماضي وتم إغلاقها لأكثر من شهرين، سجلت 27 إصابة، الاثنين، ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 120 حالة.

 

ويذكر أن محافظة بيت لحم خلت من الإصابات في أواخر أبريل، قبل أن تعود للظهور فيها مع منتصف شهر يونيو الجاري.

 

وتابع محافظ بيت لحم: "هذه المرة الإصابات منتشرة تقريبا في كل مكان في المحافظة في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات الثلاث لا يوجد منطقة في بيت لحم إلا فيها حالات".

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