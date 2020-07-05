طاهر يضحي من أجل الأهلي

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، خلال الفترة المقبلة.





ويواصل طاهر محمد طاهر الضغط على إدارة المقاولون العرب، من أجل الانتقال إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعرض طاهر محمد طاهر على إدارة المقاولون التنازل عن مستحقاته مقابل الانتقال للأهلي.





وكان محسن صلاح رئيس المقاولون العرب قد طلب 40 مليون جنية مقابل رحيل طاهر، في الوقت نفسه تسعى إدارة المارد الأحمر لتقليل المبلغ.





وشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب في 6 مباريات خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.