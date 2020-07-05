مراد مكرم عن وفاة رجاء الجداوي: "كان نفسي أنول شرف اني أقف أمثل قدامك"

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعى الفنان مراد مكرم، وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب قائلاً: "‏ممثلة و سيدة عظيمة، كانت القاسم المشترك لنجاح الكثير من أبناء جيلي و أجيال سابقة لنا".

وتابع: "الله يرحمك و يحسن اليكي...الخبر وجعني أوي، كان نفسي المشروع اللي بنا يتم، كان نفسي أنول شرف اني أقف أمثل قدامك الحوارات الجميلة اللي كانت مكتوبة".

واختتم قائلاً: "بس للأسف، القدر كان أسرع مني، ومتغليش على ربك هتوحشينا أوي يا ماما رجاء".

توفيت منذ قليل الفنانة القديرة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".

وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

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