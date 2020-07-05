بكلمات مليئه بالحزن هند صبري تنعي رجاء الجداوي

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نعت الفنانة هند صبري، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث نشرت مجموعة من الصور تجمهم سوياً، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .





وعلقت صبري، على الصور قائله: "إنا لله وإنا اليه راجعون..ماذا أكتب يا جوجة؟ الكلمات والمعاني تعجز عن وصف ما أشعر به او الحزن الذي يملأ قلبي .. كان لي الشرف أن أكون قريبة منك لسنوات طويلة تربعتي فيها في قلبي مع الأعزاء" .





وأستكملت حديثها: "بطيبتك النادرة وروحك اللطيفة المجاملة الخيرة الكريمة التي لمست كل الناس؛ من لا يعرفك قبل من عرفك...كنتي لي على مدار الصداقة و السنين أمانا و أمومة وحبا خالصا".



واضافت قائلة:" آخر مكالمة بيننا كنتي خائفة على الناس من خبر مرضك..طوال عمري لم عمري لم أجد روحا بهذا الجمال و بهذه الأناقة".



وفي نهاية حديثها قالت:" صبر الله أميرة و روضة حبايبك على فراقك..و يصبرني و يصبر كل الي بيحبوكي .. وداعا يا جوجة ..في جنة الخلد بإذن الله مع زوجك الحبيب...سأفتقدك".





توفيت منذ قليل الفنانة القديرة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.





وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".



كان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.



وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".



وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

