بوفون: حلم دوري الأبطال ما زال يراودني

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
برر جيانلويجي بوفون، أسطورة يوفنتوس، استمراره في ممارسة كرة القدم حتى عندما يبلغ من العمر 43 عامًا، موضحًا أنه لا يزال يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن بوفون ذلك عقب مباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة (4-1)، وشهدت تحقيق الحارس الأسطوري رقمًا تاريخيًا.

وبات بوفون أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد خوضه مباراته رقم 648، متخطيًا بذلك باولو مالديني، أسطورة ميلان السابق.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "حلم دوري الأبطال ما زال يراودني، لقد اقتربنا منه عدة مرات ولم نحقق الفوز به، لكن في ظل معاناتي بالكثير من الأمور الحزينة وجدت القوة على عدم الاستسلام".

وأضاف: "نحن نلعب كثيرًا، إنها لحظة حساسة من الموسم، والتوتر الذي شعرت به كان يسيطر عليّ، الرهان على الفوز في مباراة اليوم كان مهمًا للغاية ولم أفكر في الرقم القياسي".

وبات بوفون على موعد مع رقم قياسي جديد، وهو أن يصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ يوفنتوس، حيث يحمل ذلك الرقم القياسي، أليساندو ديل بييرو برصيد 704 مباراة.

وأكد بوفون: "إذا وصلت إلى هذا المستوى، فهذا لأنني لم أكن راضيًا أبدًا وأسعى للمزيد، لكن التغلب على ديل بييرو ليس أحد أهدافي".

وتابع: "إذا كان لدي الدوافع الصحيحة، يمكنني تقديم بعض المباريات عالية المستوى، دون أي مشكلة وتقديم مستويات ممتازة".

وأتم: "على الأقل حتى سن 43 عامًا سألعب، ولكن بعدما بلغت 40 عامًا أصبحت أفكر عادة شهر بعد شهر، وطالما كان هناك أسباب تجعلني ألعب يسعدني أن أستمر، ولا أريد أن أضيع ما أعطتني إياه الطبيعة".

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