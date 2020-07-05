محمد شفيق لـ"الفجر الفني" أقوم بعمل الموسيقى التصويرية لـ"ديدو"

Advertisements

كشف الموزع الموسيقي، محمد شفيق، عن تفاصيل أعماله القادمة، التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع موسيقى تصويرية لفيلم سينمائي جديد.



وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، قال "شفيق" :" قمت بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ديدو" لكريم فهمي، والفيلم من إخراج عمرو صلاح، وأنا سعيد بالعمل فى الفيلم".



وأستكمل حديثه قائلاً: "أتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد طرح الفيلم، لأن الموسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة، ودويتو جديد مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى داخل أحداث العمل"





يذكر أن فيلم "ديدو"، من بطولة كريم فهمى، والفنان هدى المفتى، وأحمد فتحى، وحمدى المرغنى، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصنى سهوا"..





تدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة "عقلة الأصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3

