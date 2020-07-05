هالة صدقي تكشف عن بعض الجوانب في حياة رجاء الجداوي

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نعت الفنانة هالة صدقي، صديقتها الفنانة رجاء الجداوي، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، كاشفة عن العديد من الجوانب الخفية في حياتها الشخصية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





نشرت هالة صدقي صورتين للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليهم قائله: "صاحبتي وأمي وزميلتي مشيت خلاص ،وارتاحت من كل الآلم الحياة، ومن كل الصراعات اللي بنواجهها يوميًا".





وتابعت هالة صدقي قائله: "عمري ما شفت ست محبة للحياة ولكل اللي حواليها زي رجاء أو رجب زي ما كنّا بنادي بعض ،هي رجب وانا هلال؛ لأننا بظروف الحياة الصعبة اللي الجمهور العادي ما يعرفهوش عنا ،إننا بنتحول لرجالة، رجالة في تعاملاتنا في الوسط وفِي الحياة، مفيش مناسبه أو واجب إلا ولازم تكون رجاء موجودةحتي لو تعبانة، وبتيجي علي نفسها جامد جدًا جدًا، دائما عايزة ترضي الكل مش عايزة حد يزعل منها وبتخاف علي مشاعر الجميع الصغير قبل الكبير، تحملت مسئوليات كتيرة ،لكن كان كل همها في الحياة هو أميرة بنتها وحفيدتها روضة".





وأضافت هالة صدقي قائله: "هتوحشيني قوي رجاء ،لكن عزائي إنك ارتحتي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي، الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.