رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحة في غانا، اليوم الأحد، دخول الرئيس نانا أكوفو أدو، إلى العزل الصحي، عقب ثبوت إصابة أحد الأشخاص في دائرته القريبة بكورونا.

 

وجاءت الفحوصات التي أجراها الرئيس، سلبية (غير مصاب)، إلا أنه اختار اتخاذ هذا الإجراء زيادة في الوقاية وامتثالا للبروتوكولات الصحية، وسيواصل العمل خلال هذه الفترة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وسجلت السلطات الصحية في غانا، 19 ألفا و388 إصابة بالفيروس، وأعلنت عن 117 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا غانا رئيس دولة أفريقية الحجر الصحي

أخبار تهمك

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 11 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ يوم

بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا

منذ ساعة الا ربع

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن رجاء الجداوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ ربع ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الأردنية : تسجيل ١٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الداخلية" تقرر رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

09:29 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن