"عمرها ما زعلت حد".. كريم عبد العزيز ينعي رجاء الجداوي

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نعى الفنان كريم عبد العزيز، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر كريم عبد العزيز، صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلاً: "وداعا رجاء الجداوى، ربنا يرحمك و يغفرلك، عمرها ما زعلت حد، البقاء لله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي، الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.