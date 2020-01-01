بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:02 ص
جون انطوي
جون انطوي
أمل الحلفاوي
رفض مدرب الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز أنتي تشاشتيتش، فكرة استمرار الغاني جون انطوي بصفوف السماوي خلال الفترة المقبلة.

وعلى إثر ذلك قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات الغاني جون انطوي على جهاز الكرة بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض وكيل اللاعبين خدمات انطوي، على الزمالك نظير دفع مبلغ مليون دولار فقط، وسط رفض الفرنسي باتريس كارتيرون لفكرة التعاقد معه.

وأوضح كارتيرون اسباب رفضه، حيث أكد أنه لا يناسب طريقة لعبه، خاصة أنه قريب من طريقة لعب عمر السعيد الذي أوصى المدرب برحيله.

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1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


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