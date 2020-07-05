ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:27 ص
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
أمل الحلفاوي
ستعود أجواء بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعدما أعلنت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عن استئناف المسابقة يوم 7 أغسطس القادم.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


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