مورينيو عن ابتعاد توتنهام عن أندية المقدمة: "ليست نهاية العالم"

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:31 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
وكالات

"لن تكون نهاية العالم"، هكذا صرح جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبر بشأن وضعية فريقه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وإمكانية عدم التواجد ضمن أول 6 فرق في البريمير ليج.

خسر توتنهام 1-3 أمام شيفيلد يونايتد، ليصبح في المركز 9، ويعاني من أجل التأهل لبطولة أوروبية.

ويتأخر توتنهام بـ10 نقاط عن خامس الترتيب مانشستر يونايتد، ولن يكون أمامه سوى الفوز على إيفرتون لإنعاش آماله.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: "إذا لم يحدث ذلك لن تكون نهاية العالم، من المحتمل أن تكون بداية لعالم جديد".

وأضاف: "تتغير الأشياء، ويحدث التغيير لك وللفرق الأخرى، تتغير التشكيلة والدوافع وتأقلم المجموعة، فالمجموعة القوية منذ 10 أعوام ربما لا تبقى كذلك، واللاعب الذي كان في أقصى دوافعه لم يعد كذلك".

وتابع: "إذا حدث ذلك، سيكون علينا النظر إلى الأمر دون ابتسامة، لكن بتفاؤل وبنظرة احترافية لتتغير الصورة في الموسم المقبل، إذا قمنا بتحليل أداء توتنهام العام الماضي على سبيل المثال، فكم عدد المباريات التي حقق فيها الفوز خارج أرضه؟".

وأكد مورينيو أن لاعبه ديلي آلي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريب، وسيتم تقييم حالته قبل مواجهة إيفرتون.

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