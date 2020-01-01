العثور على صاروخين معدين لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:51 ص
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، العثور على صاروخين معدين لاستهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قد أعلنت وسائل إعلام، سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

 

وأكدت وسائل إعلام عراقية، أن هناك قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط العصامة بغداد وسماع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.

 

وقال مصدر أمني عراقي: إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا"، حسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".

 

وأضاف المصدر: أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية"، لافتا إلى أن هناك "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".

 

ومن جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

 

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