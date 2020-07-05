أرتيتا: يمكن لأرسنال أن يستعيد أمجاده بشرط وحيد





كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أنه فريقه قادر على إسعاد الجماهير واستعادة الأيام المجيدة وذلك عقب الفوز على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في البريمير ليج.





قال أرتيتا: "سعيد بالأداء وبالتغيير في أداء اللاعبين، وبهذه الطاقة التي لعبنا بها، وبالقتال على كل كرة تلمس العشب منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".





وأضاف: "الفريق على قيد الحياة، وسيبقى كذلك عندما يستمتع بالمعاناة، إذا كان قادراً على ذلك ستأتي الأوقات السعيدة".





ويتأخر آرسنال بست نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب، مع إمكانية أن يكون المركز الخامس كافياً للتأهل لدوري الأبطال هذا الموسم، في ظل تعرض مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لعقوبة.





ويتقدم تشيلسي رابع الترتيب بـ8 نقاط على فريق أرتيتا.





وأوضح أرتيتا: "كل مباراة نخوضها لا مجال فيها للخطأ ونحن ندرك أننا نحاول الفوز بكل مباراة".





واختتم: "هدفنا الفوز بمباراة ليستر المقبلة، وسنرى ما سيحدث؟، نحاول التحسن كفريق، هذا من أفضل الانتصارات بسبب صعوبة جدول المباريات، وبسبب تألق ولفرهامبتون على مدار الموسم بأكمله".