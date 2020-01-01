حنان ترك لابنة رجاء الجداوي: "أجارك الله في مصيبتك ومصيبتنا"

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعت الفنانة حنان ترك، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة حنان ترك صورة للفنانة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائله: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لله ما أعطى ولله ما أخذ".


وتابعت حنان ترك قائله: "عظم الله أجرك يا أميرة، وأجارك في مصيبتك ومصيبتنا، ربنا يصبرك،وإنَّ لله وإنا إليه راجعون"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم، بعد معاناة كبيرة مع المرض، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي عُرِضَ في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.
حنان ترك لابنة رجاء الجداوي: "أجارك الله في مصيبتك ومصيبتنا"
حنان ترك لابنة رجاء الجداوي: "أجارك الله في مصيبتك ومصيبتنا"

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