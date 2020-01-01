تطورات جديدة بشأن مستقبل أزارو مع الأهلي

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي في الموسم الجديد.





وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء سوف يعقد جلسة معه من أجل حسم بعض الأمور الخاصة بالفريق.





وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات حسب الموقع الرسمي للنادي، إن تلك الجلسة ستحسم العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة، وأيضاً موقف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة.





ويلعب وليد أزارو حاليا مع نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد عدم رغبة المدرب السويسري في تواجده فيما تبقى من الموسم.











