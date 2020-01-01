لامبارد: يجب على تشيلسي أن يتحمل ضغط المباريات

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:32 ص
تشيلسي
تشيلسي
وكالات

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن لاعبيه ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين لخوض مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر مشيرا إلى أن الفريق يجب أن يتحمل ضغط المباريات.

قال لامبارد للصحافيين: "كل مباراة سنخوضها تحت الضغط الآن، لعبنا مباراة وست هام تحت الضغط، لأننا كنا ندرك إمكانية التقدم للمركز الثالث، هذا نوع مختلف من الضغط لكن يبقى الأمر كما هو، والآن ينصب تركيزنا على المباراة التالية".

وأضاف: "لا يمكن أن نهتم بشكل مبالغ فيه بما يفعله كل طرف آخر في الوقت الحالي، ونجحنا في هذه الليلة، بدأنا بقوة وواصلنا التقدم بفضل التفاصيل الصغيرة في الجانبين الدفاعي والهجومي".

وقال لامبارد الذي يملك فريقه 57 نقطة من 33 مباراة عن مانشستر يونايتد: "فريق جيد جداً، تقدمنا عليه بفارق نقطتين يجعلنا نشعر بسعادة".

واختتم: "ندرك أننا سنتنافس حتى النهاية بسبب مسيرة هذا الفريق، لذا نحترم يونايتد وكل الفرق المنافسة القريبة، في الوقت ذاته يجب أن ينصب تركيزنا على أنفسنا، ومحاولة الاستمرار في تحقيق النتائج، هذا الشيء الأهم بالنسبة لنا".

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