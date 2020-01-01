بعد وفاتها.. تعرف على أول أجر حصلت عليه رجاء الجداوي في بداية مشوارها

تعرف على أول اجر حصلت عليه رجاء الجداوي وكيف لعبت الصدفة دور في حياتها









بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، المنتشر في العالم، توفيت النجمة رجاء الجداوي صباح اليوم داخل الحجر الصحي عن عمر يناهز الـ ٨٢ عاما.





عاشت الفنانة رجاء الجداوي، حياة صعبة في طفولتها وذلك بسبب ظرفها المادية فهي كانت من عائلة فقيرة رغم أن خالتها الفنانة تحية كاريوكا.





وكشفت الفنانة رجاء الجداوي، في لقاء تلفزيونى عن أول أجر حصلت عليه في عملها قائلة "عملت في جراج في بداية حياتي وكان أجري 7 جنيهات فقط، ووقتها لم أخجل ورغبت في العمل لتكون لي شخصية وكانت ظروف أمي المادية صعبة جدا بعد أن تم مصادرة أرضنا الزراعية بالإسماعيلية، وكل حياتي صدفة ولم أخطط لشيء بها، ففي يوم ما كنت في حفلة بحديقة الأندلس وكنت وقتها نحيفة جدا لا أفرق شيء عن الرجل ويومها والدتي حلت ضفائري وسرت في الحديقة لأشاهدها وأثناء سيري ألبسوني وشاح ووجدت نفسي أشارك في مسابقة ملكة جمال القطن المصري وسبقها اختبار ثقافي.









والكثير من الجمهور لم يعلم اسم الفنانة رجاء الجداوي، الحقيقي، حيث أن اسمها هو نجاة على حسن الجداوي، وتم لقبها ب رجاء بعد دخولها عالم الفن، فهي خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وهي من توالت مسؤوليتها في طفولتها حيث أنها كانت تعايش مع خالتها.









وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".





كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.





وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".



