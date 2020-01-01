بعد وفاتها.. تعرف على أول أجر حصلت عليه رجاء الجداوي في بداية مشوارها

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:23 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تعرف على أول اجر حصلت عليه رجاء الجداوي وكيف لعبت الصدفة دور في حياتها 


بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، المنتشر في العالم، توفيت النجمة رجاء الجداوي صباح اليوم داخل الحجر الصحي عن عمر يناهز الـ ٨٢ عاما.

عاشت الفنانة رجاء الجداوي، حياة صعبة في طفولتها وذلك بسبب ظرفها المادية فهي كانت من عائلة فقيرة رغم أن خالتها الفنانة تحية كاريوكا. 

وكشفت الفنانة رجاء الجداوي، في لقاء تلفزيونى عن أول أجر حصلت عليه في عملها قائلة "عملت في جراج في بداية حياتي وكان أجري 7 جنيهات فقط، ووقتها لم أخجل ورغبت في العمل لتكون لي شخصية وكانت ظروف أمي المادية صعبة جدا بعد أن تم مصادرة أرضنا الزراعية بالإسماعيلية، وكل حياتي صدفة ولم أخطط لشيء بها،  ففي يوم ما كنت في حفلة بحديقة الأندلس وكنت وقتها نحيفة جدا لا أفرق شيء عن الرجل ويومها والدتي حلت ضفائري وسرت في الحديقة لأشاهدها وأثناء سيري ألبسوني وشاح ووجدت نفسي أشارك في مسابقة ملكة جمال القطن المصري وسبقها اختبار ثقافي.


والكثير من الجمهور لم يعلم اسم الفنانة رجاء الجداوي، الحقيقي، حيث أن اسمها هو نجاة على حسن الجداوي، وتم لقبها ب رجاء بعد دخولها عالم الفن، فهي خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وهي من توالت مسؤوليتها في طفولتها حيث أنها كانت تعايش مع خالتها. 


وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".

وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موت رجاء الجداوي أ

أخبار تهمك

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ نصف ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ ساعة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 20 ساعة

تحرك أخير من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 3 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم السبت

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان: "لم أقدم دور بطولة ولكنني بطلة بما قدمت من أدوار"

حسن مختار زوج رجاء الجداوي يتصدر "ترند" جوجل

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

مي كساب تنعي وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

أحمد يونس ينعى وفاة الفنانة رجاء الجداوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

08:13 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

06:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن