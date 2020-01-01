نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:13 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
هدى عبدالرازق
نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، الفنانة رجاء الجداوي الذي وفاتها المنية فجر اليوم، مشيرا إلى أنه تواصل مساء أمس مع مستشفى العزل التي كانت محجوزة فيها الفنانة، للاطمئنان عليها، وأخبروه أن حالتها حرجة جدا، معقبا: "فهمت أننا أمام وقت قليل جدا".

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الرئة كانت قد وصلت لمرحلة صعبة، مؤكدا أن الخبر أحزن الوسط الفني كله، معلقا: "الوسط الفني كله صحي ومش مصدقين.. هي كانت مالية الدنيا علينا، وكانت تعطينا حالة من الدفء والمجاملة والحنان".

وأضاف نقيب الممثلين، أن ابنه الفنانة رجاء الجداوي ستتوجه لمستشفى العزل، لاستلام الجثمان، وسيتم الدفن في مقابر البساتين، معلقا: "الرؤية لسه مش واضحة هنعمل ايه".

توفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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