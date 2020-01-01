بدء غُسل جثمان الراحلة رجاء الجداوى فى رعاية العزل

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:05 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
بدأ غُسل جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، فى رعاية العزل بالإسماعيلية والمقرر أن يتم دفانها بعد ساعتين بمقابر البساتين.

حيث قالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، إن والدتها سوف تدفن اليوم في القاهرة، وليس في مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد.

وأكدت أميرة مختار، إنها فى طريقها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، لاستلام جثمان والدتها والتى سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائى بأحدى مقابر القاهرة.

وأعلنت أميرة حسن مختار، وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، وبعد 43 يومًا من إصابتها بفيروس كورونا.


وشهدت الأيام الأخيرة تدهور حالة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتواجدها على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، دفن الفنانة رجاء الجداوى في القاهرة بمعرفة الطب الوقائى.

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